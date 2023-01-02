Глава "Газпрома" заявил, что Россия вышла на принципиально новый уровень поставок в Китай
Миллер: "Газпром" превысил годовые обязательства по поставкам в Китай в 2022 году
Поставки газа из России в Китай превысили годовые показатели и с 1 января вышли на принципиально новый уровень, заявил глава транснациональной энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер.
Он подчеркнул, что "Газпром" наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Так, в 2022 году по просьбе Пекина поставки регулярно совершались сверх контрактных обязательств, благодаря чему удалось перевыполнить соглашение.
"Более того, также по просьбе китайских коллег мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объёмов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 года "Газпром" вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай", — приводит его слова пресс-служба компании.
Кстати, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поставки российских энергоносителей в Китай беспрецедентны, однако прокачка газа в 2023 году ещё увеличится. Он подчеркнул, что по итогам уходящего года Россия стала одним из лидеров по экспорту нефти в Китай. По его словам, на сегодняшний день страна занимает второе место по поставкам трубопроводного газа и четвёртое — по объёму ввозимого СПГ.
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