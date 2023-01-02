Ветеран боевых действий объяснил, почему ДНР нужен новый реабилитационный центр

Новый реабилитационный центр, который появится в Донецкой Народной Республике, поможет восстанавливаться от травм не только военным, но и шахтёрам. Об этом рассказал экс-военнослужащий ДНР, участник общественных организаций "ДОИ "Новая жизнь", "Союз добровольцев Донбасса", ветеран боевых действий Вадим Серик.

"Нужен реабилитационный центр, чтобы он мог больше людей охватить. Протезирование есть, хорошее, врачи с опытом на наших ребятах учились всё делать. Но пока всё равно маловато. И людям нужна помощь не только из-за боевых действий. Сколько шахтёров травмируется. Хочешь — не хочешь, но всё равно страдают и парни, и девушки. Это просто необходимо", — приводит его слова Ura.ru.

В настоящее время на территории республики есть реабилитационный центр, однако его мощностей не хватает. Кроме того, он довольно близко расположен к передовой, отметил военный, добавив, что, несмотря на это, люди из разных регионов всё равно едут туда для восстановления.

"Со времён Союза у нас был реабилитационный центр союзного значения. Это 15-я больница, но она находится в прифронтовом районе. Там часто бомбят. Но в ней хорошо залечивают пролежни. Тут у нас боевые действия идут, а едут из России, Дагестана", — рассказал Серик.