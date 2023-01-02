Как понять, что привычка "попить пивка" оформилась в алкоголизм: советы нарколога
Нарколог Грувман объяснил, как понять, что привычка "попить пивка" оформилась в алкоголизм
На первый взгляд, пиво — безобидный напиток, однако его регулярное употребление может говорить о возникновении алкоголизма. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач – психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы № 1 МЕДСИ в Отрадном, врач первой квалификационной категории Станислав Грувман.
Редкое употребление спиртного "по поводу" не относит человека к пьющему, равно как и людей, не испытывающих влечения при стрессовых ситуациях. Пьющая часть населения не страдает похмельем поутру, чётко ограничивает объём выпитого накануне.
Однако при зависимости наблюдается частота, периодичность и даже систематичность, объяснил врач. Отсутствие самоконтроля указывает на начало заболевания. Наличие проблемы определяется постоянной мыслью о спиртном и допустимости злоупотребления. При таких симптомах человек относится к алкоголикам.
"Такой безвредный, на первый взгляд, напиток, как пиво, является причиной возникновения пивного алкоголизма. Желание выпить холодного пива, вечернее его употребление каждый день — не что иное, как признак наступления зависимости", — заявил он.
При постановке диагноза человека ждут опросы и тесты, чтобы понять тяжесть заболевания и выявить степень алкогольной зависимости. Причём спрашивать у пациента, считает ли он себя алкоголиком, бесполезно, поскольку ответ всегда будет отрицательным, заверил медик.
"Злоупотребление алкоголем непременно сказывается и на поведении, и на внешнем виде человека. Однако врач никогда не опирается только на визуальную информацию", — указал Грувман.
Чтобы поставить диагноз "хронический алкоголизм" или "злоупотребление алкоголем", необходимо выяснить, может ли человек контролировать количество порций спиртного, возникает ли у него неконтролируемая тяга выпить, снимает ли он головную боль наутро, похмеляясь очередной рюмкой.
Вместе с этим специалисты уточняют, нужно ли человеку повышать количество выпитого из-за того, что привычная "доза" уже не даёт нужного эффекта опьянения. Задаются и те вопросы, которые относятся к качеству жизни, пояснил собеседник Лайфа. Например, есть ли у гражданина интересные занятия, разные варианты увлекательного времяпрепровождения, или все мысли занимает только алкоголь. По его словам, всё это помогает чётко увидеть полную картину происходящего.
Кстати, ранее Лайф писал, что злоупотребление алкоголем повышает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако при отказе от спиртного всего на один месяц давление нормализуется, а риск болезней значительно сокращается. Подробнее о ещё нескольких последствиях при отказе от алкоголя — в нашем материале.
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