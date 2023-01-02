Как понять, что привычка "попить пивка" оформилась в алкоголизм: советы нарколога

На первый взгляд, пиво — безобидный напиток, однако его регулярное употребление может говорить о возникновении алкоголизма. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач – психотерапевт-нарколог Центра психологической коррекции заболеваний Клинической больницы № 1 МЕДСИ в Отрадном, врач первой квалификационной категории Станислав Грувман.

Редкое употребление спиртного "по поводу" не относит человека к пьющему, равно как и людей, не испытывающих влечения при стрессовых ситуациях. Пьющая часть населения не страдает похмельем поутру, чётко ограничивает объём выпитого накануне.

Однако при зависимости наблюдается частота, периодичность и даже систематичность, объяснил врач. Отсутствие самоконтроля указывает на начало заболевания. Наличие проблемы определяется постоянной мыслью о спиртном и допустимости злоупотребления. При таких симптомах человек относится к алкоголикам.

"Такой безвредный, на первый взгляд, напиток, как пиво, является причиной возникновения пивного алкоголизма. Желание выпить холодного пива, вечернее его употребление каждый день — не что иное, как признак наступления зависимости", — заявил он.

При постановке диагноза человека ждут опросы и тесты, чтобы понять тяжесть заболевания и выявить степень алкогольной зависимости. Причём спрашивать у пациента, считает ли он себя алкоголиком, бесполезно, поскольку ответ всегда будет отрицательным, заверил медик.

"Злоупотребление алкоголем непременно сказывается и на поведении, и на внешнем виде человека. Однако врач никогда не опирается только на визуальную информацию", — указал Грувман.

Чтобы поставить диагноз "хронический алкоголизм" или "злоупотребление алкоголем", необходимо выяснить, может ли человек контролировать количество порций спиртного, возникает ли у него неконтролируемая тяга выпить, снимает ли он головную боль наутро, похмеляясь очередной рюмкой.

Вместе с этим специалисты уточняют, нужно ли человеку повышать количество выпитого из-за того, что привычная "доза" уже не даёт нужного эффекта опьянения. Задаются и те вопросы, которые относятся к качеству жизни, пояснил собеседник Лайфа. Например, есть ли у гражданина интересные занятия, разные варианты увлекательного времяпрепровождения, или все мысли занимает только алкоголь. По его словам, всё это помогает чётко увидеть полную картину происходящего.