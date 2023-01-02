Назван способ борьбы с эмоциональными качелями, которые могут испортить праздники
Невролог Магомедов предупредил об эмоциональных качелях, которые могут испортить праздники
Психоэмоциональные качели могут заметно испортить впечатление от зимних праздников. О том, почему так происходит и что с этим делать, рассказал врач – невролог-реабилитолог Клинической больницы Святителя Луки Камиль Магомедов.
По его словам, всё дело в резкой смене режима, с которой организм сталкивается в период новогодних каникул. Переход от рабочих будней к праздникам оказывает влияние на многие аспекты здоровья, однако особенно важно следить за психическим состоянием.
"Желательно сохранять психологическую и социальную активность на протяжении всех праздников — то есть не лежать на диване перед телевизором с тазиком салата. Лучше отвлечься на другие темы: почитать книгу, которая давно отложена, сходить на прогулку в какие-то новые места, чтобы отдых оказался настоящим отдыхом", — рассказал Магомедов в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Кроме того, во время празднования может возникнуть невроз на фоне хронических заболеваний, приёма алкоголя или сбоя диеты. Поэтому лучше заранее продумать список продуктов, из которых праздничные блюда получатся не только вкусными, но и полезными. Как указал врач, стоит подготовить себя и психологически, что такие ограничения необходимы ради собственного здоровья.
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