Поезд в советском стиле связал Санкт-Петербург и Выборг

Поезд в стиле советского ретро "Лахта" сегодня, 2 января, отправился в свой первый рейс, связав Северную столицу и город Выборг в Ленобласти. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В первый рейс отправился ретропоезд "Лахта" из Петербурга в Выборг. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Электричка "Лахта" была построена полсотни лет назад. К сегодняшнему отправлению её оформили в духе того времени, но заменили сидения и установили деревянные крепления для лыжников. В первую же поездку с пассажирами отправились Дед Мороз и Снегурочка.

"Я думаю, каждый временной период страны связан — те же семидесятые и восьмидесятые годы несли позитивное для жителей. Нет ничего такого, чтобы погрузиться, кому-то вспомнить, кому-то узнать — как было раньше", — рассказал гендиректор Северо-Западной пригородной пассажирской компании Артём Мирон.

Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия подчеркнула, что, вероятно, количество сегодняшних пассажиров говорит о том, что важно комфортное перемещение в близлежащие туристические объекты.

Указано, что "Лахта" будет ходить в Выборг каждый день до конца новогодних каникул, отправление — в 8:30. Дорога занимает почти три часа, поезд делает несколько остановок в самых привлекательных туристических местах. В Санкт-Петербург электричка отправляется в шестом часу вечера и прибывает в 21:00.