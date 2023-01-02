Россиянам назвали самое травмоопасное средство для развлечений зимой

В последние годы катание на тюбингах полюбилось многим россиянам, но именно они часто становятся причиной трагедии, особенно с участием детей. Об этом рассказал в беседе с Лайфом директор Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Роман Шамин.

По словам эксперта, благодаря своей большей площади соприкосновения с землёй "ватрушки" менее подвержены риску переворота через голову при спуске с горы, чем санки. Вместе с тем они немного смягчают удары на позвоночник.

"С другой стороны, тюбинги в целом гораздо опаснее. Во-первых, у "ватрушек" отсутствует ясная траектория движения. Санки едут на полозьях только вперёд. Ими можно управлять при помощи наклона корпуса тела. Тюбинги же не поддаются такому управлению", — подчеркнул Шамин.

В траектории "ватрушек" есть движение вперёд и вращение вокруг своей оси. При этом у человека нет возможности проконтролировать, чтобы его центр тяжести находился именно посередине тюбинга. Следовательно, объяснил эксперт, по всем законам физики "пассажир" окажется в положении, в котором не сможет управлять транспортом и в результате будет двигаться не лицом вперёд, а спиной, что гораздо травматичнее.

"Ещё одна опасность тюбинга заключается в том, что он способен развивать гораздо большую скорость, чем санки или ледянка. Дно "ватрушки" изготавливается из материалов, которые уменьшают коэффициент трения и увеличивают скорость", — рассказал Шамин.

Поэтому невозможно контролировать разгон, если пассажир не профессиональный спортсмен. Но даже в таком случае отказываться от зимних развлечений не стоит: физик рекомендует просто подходить к ним с умом. Так, кататься на тюбингах следует исключительно на специально оборудованных трассах, которые делаются в виде жёлоба. По словам эксперта, это не позволяет "ватрушке" вылететь за её пределы. А вот кататься на самодельных горках, тем более детям, Шамин категорически не советует.