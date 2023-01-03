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3 января, 05:57

В Нью-Йорке внедорожник въехал в переполненный ресторан, 18 человек пострадало

Восемнадцать человек пострадало после того, как внедорожник протаранил ресторан Inwood Bar and Grill в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал PIX11 со ссылкой на пожарный департамент.

В Нью-Йорке внедорожник въехал в переполненный ресторан, 18 человек пострадало. Видео © Twitter / billyberroajr

На кадрах с места аварии видно, что автомобиль стоит на тротуаре перед разбитыми окнами ресторана. При этом внутри посетители кричат от ужаса и боли, некоторые из них лежат на полу и ждут помощи. Спасатели прибыли на место примерно в 21:00 (5:00 мск).

По данным правоохранителей, инцидент произошёл, когда Audi и RAV4 столкнулись на дороге, затем RAV4 въехал в ресторан. При этом водитель второго авто скрылся с места происшествия. В результате ДТП 18 человек госпитализировали, их травмы не опасны для жизни.

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Обложка ©

Twitter / billyberroajr

Светлана Оперук

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