Американского автогонщика насмерть придавил снегоход

Известный американский автогонщик Кен Блог погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщается на сайте гоночной команды Hoonigan Racing Division.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе <...> Его будет невероятно не хватать", — говорится в сообщении.

Гонщику было 55 лет. В команде добавили, что считают Блока первопроходцем и иконой. Как сообщило издание TMZ Sports со ссылкой на офис шерифа округа Уосатч, Блок ехал на снегоходе по крутому склону в штате Юта, но машина вдруг перевернулась и придавила его. Автогонщик скончался на месте от полученных травм.