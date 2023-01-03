Американского автогонщика насмерть придавил снегоход
Американский автогонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом
Известный американский автогонщик Кен Блог погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщается на сайте гоночной команды Hoonigan Racing Division.
"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе <...> Его будет невероятно не хватать", — говорится в сообщении.
Гонщику было 55 лет. В команде добавили, что считают Блока первопроходцем и иконой. Как сообщило издание TMZ Sports со ссылкой на офис шерифа округа Уосатч, Блок ехал на снегоходе по крутому склону в штате Юта, но машина вдруг перевернулась и придавила его. Автогонщик скончался на месте от полученных травм.
Ранее четыре человека погибли при столкновении двух вертолётов над людным пляжем в Австралии. Ещё минимум 13 человек пострадало.
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