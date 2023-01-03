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3 января, 05:26

Американского автогонщика насмерть придавил снегоход

Американский автогонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом

Известный американский автогонщик Кен Блог погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщается на сайте гоночной команды Hoonigan Racing Division.

"С глубочайшим сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе <...> Его будет невероятно не хватать", — говорится в сообщении.

Гонщику было 55 лет. В команде добавили, что считают Блока первопроходцем и иконой. Как сообщило издание TMZ Sports со ссылкой на офис шерифа округа Уосатч, Блок ехал на снегоходе по крутому склону в штате Юта, но машина вдруг перевернулась и придавила его. Автогонщик скончался на месте от полученных травм.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kblock43

Светлана Оперук

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