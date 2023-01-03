Игрок в американский футбол потерял сознание во время матча, сейчас он в критическом состоянии
Игрок клуба NFL "Баффало" Хэмлин потерял сознание во время матча
Игрок клуба североамериканской Национальной футбольной лиги (NFL) "Баффало" 24-летний Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча с "Цинциннати". Сейчас он находится в критическом состоянии.
Игрок клуба NFL "Баффало" Хэмлин потерял сознание во время матча. Видео © Twitter / FelizKarenP1
Хэмлин упал на поле после жёсткого столкновения с соперником. Врачи на поле провели сердечно-лёгочную реанимацию. Игрок был доставлен в больницу, сейчас он находится в критическом состоянии.
Матч был прерван при счёте 7:3 в пользу "Цинциннати".
А ранее в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов разбил лицо и ненадолго потерял сознание после столкновения с Сергеем Устюговым.
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Twitter / FelizKarenP1