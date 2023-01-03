В Китае заявили о "беспрецедентном восстании" в мире против западных порядков

2022-й был годом "девестернизации", заявил в своей статье для газеты South China Morning Post профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь. Он отметил, что всё больше государств, включая Китай, страны Латинской Америки и АСЕАН отвергают западный мировой порядок.

Финансист подчеркнул, что не только Россия бросает вызов международному порядку, главенство в котором занимают Соединённые Штаты Америки. Речь также идёт о "беспрецедентном восстании незападных стран" против установленных Западом правил. Многие государства всё больше переключают внимание на национальные интересы.

"Их главными требованиями являются более демократическая форма международной политики и взаимное уважение. Выстраиваются более равноправные политические отношения между Западом и остальными, и это будет важной чертой мировой политики в третьем десятилетии XXI века. В 2023 году мир не будет мягким, но движение "девестернизации" необратимо и будет только развиваться", — заявил Ван Вэнь.

По мнению автора, такие процессы распространяются в том числе на растущую дедолларизацию мировой торговли. Масштабы её расширяются по мере отдаления стран от американской валюты и технологий.