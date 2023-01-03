Депутат Госдумы Максим Иванов призвал сократить новогодние праздники. По его мнению, выходные дни нужно распределять равномерно, чтобы периоды отдыха не были слишком долгими.

"Надо распределять выходные равномерно для того, чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо", — сказал он РИА "Новости".

Парламентарий подчеркнул, что, по его мнению, следует "новогодние праздники урезать и сделать их меньше". А вот майские каникулы он проблемой не считает, так как полагает, что они позволяют россиянам заняться посевом.