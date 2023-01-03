Аналитик поделился прогнозом, что будет с курсом рубля в 2023 году

Ждать от курса российского рубля резкого укрепления в январе после декабрьской просадки не стоит. Так считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Он отметил, что в компании ожидали ослабления рубля к концу прошлого года, но не такого сильного. То же касается курса отечественной валюты к евро и юаню.

"Данное обстоятельство создаёт предпосылки для укрепления российской валюты в ближайшие недели в области 68 рублей за доллар", — сказал Сыроваткин в интервью "Прайму".

По его словам, такому частичному укреплению могут поспособствовать два фактора. Первый — это снижение спроса на валюту со стороны импортёров. Второй — возможная продажа валюты экспортёрами.

"Во-первых, рынок опасается снижения объёма экспорта и цен реализации российской нефти и нефтепродуктов, что будет чревато сокращением притока валюты на Мосбиржу. Во-вторых, импорт, вероятно, продолжит восстанавливаться, что будет стимулировать усиление спроса на иностранную валюту. В-третьих, в последнее время мы слышали вербальные интервенции против рубля со стороны российских чиновников. Рынок живёт ожиданиями, и все эти факторы оказывают давление на российскую валюту", — отметил аналитик Сыроваткин.

Учитывая эти и ряд других факторов, он прогнозирует, что не стоит ждать масштабных колебаний курса рубля в 2023 году. До конца года возможно небольшое ослабление национальной валюты.