В Польше премьера высмеяли из-за его реакции на чествование Бандеры украинцами

В Польше читатели портала Gazeta.pl с иронией отреагировали на то, как премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил возмущение чествованием Степана Бандеры на Украине. Речь идёт о целом ряде мероприятий, которые 1 января были приурочены ко дню рождения лидера украинских националистов. Поляков возмутило это, они напомнили о Волынской резне.

Так, пользователь colorworld назвал Моравецкого "вице-премьером Украины" и заявил, что возмущение политика смехотворно. А niktalboktos призвал главу Правительства Польши быть поосторожнее с критикой Бандеры, иначе украинцы могут прислать ещё один гранатомёт "в подарок" или скинуть что-нибудь у границы.

"Боюсь, как бы всё это западное вооружение вместе с ноу-хау когда-нибудь не было использовано против доноров. Надеюсь, я ошибаюсь?" — написал capricornus1.

"Нам ещё эта Украина и эта преувеличенная любовь к ней боком выйдут. И это произойдёт быстрее, чем мы думаем", — полагает gapcio2010.