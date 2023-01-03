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3 января, 03:15
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В Польше премьера высмеяли из-за его реакции на чествование Бандеры украинцами

Читатели Gazeta.pl не оценили реакцию премьера Польши на чествование Бандеры на Украине

В Польше читатели портала Gazeta.pl с иронией отреагировали на то, как премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил возмущение чествованием Степана Бандеры на Украине. Речь идёт о целом ряде мероприятий, которые 1 января были приурочены ко дню рождения лидера украинских националистов. Поляков возмутило это, они напомнили о Волынской резне.

Так, пользователь colorworld назвал Моравецкого "вице-премьером Украины" и заявил, что возмущение политика смехотворно. А niktalboktos призвал главу Правительства Польши быть поосторожнее с критикой Бандеры, иначе украинцы могут прислать ещё один гранатомёт "в подарок" или скинуть что-нибудь у границы.

"Боюсь, как бы всё это западное вооружение вместе с ноу-хау когда-нибудь не было использовано против доноров. Надеюсь, я ошибаюсь?" написал capricornus1.

"Нам ещё эта Украина и эта преувеличенная любовь к ней боком выйдут. И это произойдёт быстрее, чем мы думаем", — полагает gapcio2010.

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Как рассказывал Лайф, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о недопустимости прославления Степана Бандеры. В частности, он указал, что при первой же встрече напомнит об этом украинскому коллеге Денису Шмыгалю.

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ТАСС / EPA / Leszek Szymanski

Андрей Григорьев

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