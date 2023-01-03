Пора готовиться: В ночь на 4 января Землю накроет дождь из "падающих звёзд"

Активность метеорного потока Квадрантиды достигнет максимального уровня в ночь на среду, 4 января, рассказали в Московском планетарии. Правда, вдоволь налюбоваться им будет сложно из-за света от Луны перед полнолунием.

Поток "выльется" на Землю с 28 декабря по 12 января. В ночь на 4 января ожидается до 110 "падающих звёзд" в час. Наблюдать звездопад можно будет после полуночи.

"В ночь с 3 на 4 января прольётся первый новогодний звездопад: в пик активности метеорного потока Квадрантиды ожидается до 110 метеоров в час, это 1–2 метеора в минуту при ясном небе! Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом", — пояснили в планетарии.

Область вылета метеоров потока — созвездие Волопаса, под ручкой "ковша" Большой Медведицы.