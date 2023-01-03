Россиянам рассказали, чего ждать от автомобильного рынка в этом году

В России в этом году продажи автомобилей вырастут на фоне предыдущего. В этом убеждён вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он считает, что на рынке появится больше машин китайского производства. Конкуренция между компаниями из КНР может даже привести к снижению цен.

"Количество продаваемых в России автомобилей в 2023 году увеличится, но не так существенно, как нам бы этого хотелось. Будет время лёгкого застоя. Полагаю, что в 2023 году в России усилится конкуренция между китайскими автомобильными брендами: скорее всего, их у нас станет больше. Надеюсь, что эта конкуренция приведёт к снижению цен на машины или к появлению более выгодных предложений в плане опций", — заявил Хайцеэр в разговоре с радио Sputnik.

В этом году, по его словам, может продолжиться активное развитие параллельного импорта. Таким методом в страну могут ввозить автомобили "привычных" брендов вроде Mazda, Volkswagen, Toyota. Они частично будут также завозиться из Китая, ведь там есть заводы этих компаний. Параллельно будут "подтягиваться" и отечественные производители, уверен Хайцеэр.