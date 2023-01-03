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3 января, 03:19

В полиции Вашингтона предсказали новый штурм Капитолия

Глава полиции Вашингтона Менгер: В этом году может повториться штурм Капитолия

В этом году может повториться штурм Капитолия, как это было 6 января 2021 года. С соответствующим предупреждением выступил глава полиции Вашингтона Том Менгер.

"С учётом разобщённого состояния нашей нации атака, подобная той, которую департамент пережил 6 января 2021 года, может случиться снова", — сказано в его заявлении.

По словам Менгера, столичная полиция приняла свыше сотни мер, чтобы усилить готовность к подобным ЧП. В том числе подготовлен план действий на митингах, по сотрудничеству с другими правоохранительными органами, по усилению разведки. Менгер добавил, что благодаря новым нормам шеф столичной полиции получил право вводить режим ЧП в одностороннем порядке и призывать Национальную гвардию на помощь.

Против Трампа могут возбудить уголовное дело из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года

Против Трампа могут возбудить уголовное дело из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года

Напомним, протестная акция, в ходе которой сторонники тогда ещё президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание по итогам президентских выборов, состоялась 6 января. В результате штурма здания несколько человек погибло.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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