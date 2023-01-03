Раскрыты подробности "кровавого" инцидента со звездой "Мстителей"

Появились подробности инцидента с актёром Вселенной Марвел Джереми Реннером, который в этой серии фильмов исполняет роль Соколиного Глаза. Портал TMZ узнал, как актёр пострадал при уборке снега.

Как сообщили журналистам соседи Реннера, он расчищал дорогу неподалёку от своего дома после сильной снежной бури. Для этого актёр использовал ратрак — технику на гусеничном ходу, которая предназначена для подготовки горнолыжных трасс. По словам местных жителей, снегоуборочная машина придавила Реннеру ногу. Он потерял много крови и получил другие травмы. Первым на помощь пришёл сосед-врач. Он наложил жгут на ногу до прибытия скорой помощи.

"Мы можем подтвердить, что Джереми сейчас в критическом, но стабильном состоянии после несчастного случая, связанного с погодными условиями: он получил травмы, расчищая снег в воскресенье", — рассказал представитель актёра.