"Надеюсь, приземлимся": Спортсменка показала, как прощалась с жизнью из-за жуткой тряски во время полёта
На попавшем в турбулентность рейсе Air Astana пострадала чемпионка Турдикулова
Пятикратная чемпионка Узбекистана по бодибилдингу и фитнесу Гульжахон Турдикулова оказалась среди пострадавших во время ЧП на рейсе авиакомпании Air Astana. Самолёт попал в зону турбулентности, несколько человек получили травмы. Спортсменка сильно испугалась и сняла свои эмоции на видео.
Узбекская чемпионка Гульжахон Турдикулова на борту рейса Air Astana. Видео @ @maxamatjanovna
"Надеюсь, что мы приземлимся", — говорит на этих кадрах встревоженная девушка, с трудом дыша от волнения.
Позже она вновь вышла в эфир, чтобы сообщить, что самолёт совершил посадку. Спортсменка получила травму руки: на неё упала стюардесса. В четвёртой городской больнице Алма-Аты выяснилось, что Гульжахон отделалась ушибом. Ей наложили повязку из эластичного бинта и отправили домой.
Как пишет РИА "Новости", после инцидента компания Air Astana поначалу сообщила о том, что в результате попадания в зону турбулентности семь пассажиров получили травмы и ожоги. Однако информация об ожогах позднее была удалена. Вместе с тем Комитет гражданской авиации заявил о пяти пострадавших. У гражданки Узбекистана было подозрение на закрытый перелом шейного отдела позвоночника. На борту самолёта находилось 134 пассажира, а также девять членов экипажа. Никто из сотрудников авиакомпании не пострадал.
Отметим, что Гульжахон Турдикулова — спортсменка и фитнес-модель, пятикратная чемпионка Узбекистана. Обладает серебряной медалью чемпионата мира 2019 года, является двукратной чемпионкой Азии 2017–2018 годов.
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