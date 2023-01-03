ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 января 2023, 05:21
6745

Потерявший на Украине ногу наёмник Броншэн пожаловался на безразличие французской власти

Французский наёмник Максим Броншэн, воевавший на Украине на стороне ВСУ и потерявший там ногу, пожаловался на безразличие власти своей страны. По его словам, Посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.

"Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте", — заявил он в беседе с TF1 INFO.

32-летний Броншэн потерял ногу, подорвавшись в лесу на мине. Сейчас он проходит лечение в Страсбурге. При этом СМИ напоминают, что по закону за наёмничество на родине ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в 75 000 евро.

Избежавший казни в ДНР британский наёмник Пиннер вернулся на Украину "к жене"
Избежавший казни в ДНР британский наёмник Пиннер вернулся на Украину "к жене"

А ранее в Минобороны РФ рассказывали, что в ходе выполнения задач спецоперации российские военнослужащие ликвидировали более 70 иностранных наёмников в ДНР и Харьковской области. Удар пришёлся по пунктам временной дислокации подразделений Иностранного легиона.

BannerImage

La Chaîne Info / tf1info.fr

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Франция
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar