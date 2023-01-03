Потерявший на Украине ногу наёмник Броншэн пожаловался на безразличие французской власти

Французский наёмник Максим Броншэн, воевавший на Украине на стороне ВСУ и потерявший там ногу, пожаловался на безразличие власти своей страны. По его словам, Посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.

"Франция направляет Украине много оборудования и денег, но не помогает французским гражданам, которые действительно нуждаются в помощи на месте", — заявил он в беседе с TF1 INFO.

32-летний Броншэн потерял ногу, подорвавшись в лесу на мине. Сейчас он проходит лечение в Страсбурге. При этом СМИ напоминают, что по закону за наёмничество на родине ему грозит пять лет тюрьмы и штраф в 75 000 евро.