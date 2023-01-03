Офис президента Южной Кореи скорректировал заявление о совместных ядерных учениях с США

Офис президента Южной Кореи скорректировал заявление Юн Сок Ёля о якобы подготовке совместных ядерных учений с США. В Сеуле уточнили, что ведут переговоры с Вашингтоном об обмене информацией, о совместном планировании и реализации планов в вопросах эксплуатации ядерных активов США.