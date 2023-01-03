Офис президента Южной Кореи скорректировал заявление о совместных ядерных учениях с США
Офис президента Южной Кореи скорректировал заявление Юн Сок Ёля о якобы подготовке совместных ядерных учений с США. В Сеуле уточнили, что ведут переговоры с Вашингтоном об обмене информацией, о совместном планировании и реализации планов в вопросах эксплуатации ядерных активов США.
"Южная Корея и США в ответ на ядерную угрозу Северной Кореи ведут обсуждение об обмене информацией, совместном планировании и последующей совместной реализации в отношении эксплуатации ядерных активов США", — цитирует сообщение представителя администрации президента Ким Ын Хе агентство Yonhap.
Напомним, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Вашингтон и Сеул якобы ведут переговоры о совместных ядерных учениях. Целью их, по его словам, должно стать "обеспечение эффективного расширенного сдерживания" КНДР. Однако позже американский лидер Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты и Южная Корея не обсуждают возможность таких манёвров.
AP / TASS / Mast Irham