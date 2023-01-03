Русский символ семейного тепла и уюта вызвал восхищение в Китае

Китайское издание "Хуаньцю шибао" назвало русский самовар символом семейного тепла и уюта. Там отметили, что эта кухонная утварь — настоящий центр притяжения семьи.

Автор публикации, объясняя значение самовара, призвал обратиться к роману "Подросток" Фёдора Достоевского, произведения которого обладают "особой исторической чуткостью": "Самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужасных, внезапных и эксцентрических".

Автор напоминает, что самовар приобрёл привычный вид только в конце XVIII века, а XIX и начало XX века издание называет золотым периодом развития в России технологии приготовления чая и дизайна этой утвари.

"Самовар глубоко вошёл в русский быт и стал символом домашнего тепла, центром притяжения семьи", — говорится в статье.

Причём образ самовара нашёл отражение не только в национальной культуре. Так, во французском дубляже диснеевского мультфильма "Красавица и чудовище" присутствует "Мадам Самовар", или "Миссис Поттс". Это женский персонаж, который проявляет заботу и искренность. Указывается, что французский переводчик специально использовал слово "самовар", чтобы подчеркнуть "семейное" значение этого персонажа.