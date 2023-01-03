Россиянам рассказали, как с помощью снеговика и снежной бабы сбросить лишний вес

Снеговик и снежная баба — символы русской зимы, но они могут не только подарить радость взрослым и детям, но и помочь в похудении. Дело в том, что на лепку тратится примерно 300 калорий, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА "Новости".

"Считается, что на лепку снеговика тратится около 300 калорий, а вдобавок тренируются мышцы спины и рук. Ведь для того, чтобы скатать из снега шары, нужно энергично подвигаться в тёплой одежде. Так что чем больше снеговиков, тем больше потраченных калорий", — объяснил врач.

Зимой также полезны и другие активности, продолжил специалист, например бег, катание на лыжах или обычная прогулка по лесу, парку либо городу. Всё это положительно скажется на здоровье. В Москве для любителей коньков есть множество обустроенных катков, где можно потренировать мышцы и получить позитивные эмоции. Более азартные россияне могут выбрать хоккей. Тысячи шагов можно набрать, получая удовольствие от рассматривания картин и экспонатов на выставках и в музеях.

"Большая польза всех зимних активностей — это не только тренировка мышц и потраченные калории, но и выработка гормона радости", — подчеркнул Тяжельников.

Потратить калории можно и с помощью катания на санках: кардионагрузка происходит за счёт постоянных восходов на горку с санками после спуска. Но нужно выбирать безопасные места для подобных развлечений, где будет небольшое скопление людей, также следует присматривать за детьми. Согласно статистике, зимой часто россияне получают травмы, особенно при катании на "ватрушках". Вместо них лучше отдать предпочтение лыжам и подвижным играм.