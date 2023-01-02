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2 января, 14:23
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Меладзе по просьбе фаната произнёс украинский лозунг на концерте в Дубае, но шёпотом

Валерий Меладзе на концерте продолжил лозунг "Слава Украине!" по просьбе поклонника

Певец Валерий Меладзе во время выступления в столице ОАЭ продолжил украинский лозунг по просьбе поклонника. Однако примечательно, что произнёс он его шёпотом. Видео с концерта распространилось в социальных сетях.

Валерий Меладзе произнёс украинский лозунг по просьбе поклонника. Видео © Twitter / Игорь Грачёв

На ролике фанат певца разговорился с Меладзе на концерте в Дубае и попросил его передать привет его жене. Затем поклонник артиста выкрикнул "Слава Украине".

"Героям слава", — продолжил Меладзе фразу поклонника, убрав при этом от губ микрофон.

Бурная реакция поклонника не заставила ждать, но певец всем видом показал, что тот должен вести себя тихо. А затем Меладзе сразу же оправдался и заявил, что "вне политики сегодня здесь".

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Обложка ©

Twitter / Игорь Грачёв

Светлана Оперук

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