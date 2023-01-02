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2 января, 14:10

В Германии заявили о продолжении контактов с Россией на разных уровнях

В МИД ФРГ заявили, что продолжают поддерживать контакты с Россией на разных уровнях

В Германии заявили о продолжении дипломатических контактов с Россией на разных уровнях. Об этом на брифинге сообщила представитель Правительства ФРГ Кристиане Хофман.

"Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией. <...> Молчания нет", — приводит её слова ТАСС.

Немецкий политик отметила, что напрямую с президентом России Владимиром Путиным общаются и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и прочие европейские лидеры.

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К слову, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о нежелании ФРГ поддерживать с Россией нормальные отношения. По её мнению, это просто невозможно. Глава германского внешнеполитического ведомства также заверила, что Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".

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Shutterstock

Николь Вербер

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