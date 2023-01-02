В Германии заявили о продолжении контактов с Россией на разных уровнях

В Германии заявили о продолжении дипломатических контактов с Россией на разных уровнях. Об этом на брифинге сообщила представитель Правительства ФРГ Кристиане Хофман.

"Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией. <...> Молчания нет", — приводит её слова ТАСС.

Немецкий политик отметила, что напрямую с президентом России Владимиром Путиным общаются и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и прочие европейские лидеры.