В Германии заявили о продолжении контактов с Россией на разных уровнях
В МИД ФРГ заявили, что продолжают поддерживать контакты с Россией на разных уровнях
В Германии заявили о продолжении дипломатических контактов с Россией на разных уровнях. Об этом на брифинге сообщила представитель Правительства ФРГ Кристиане Хофман.
"Нет такой ситуации, будто не происходит диалога и контактов с Россией. <...> Молчания нет", — приводит её слова ТАСС.
Немецкий политик отметила, что напрямую с президентом России Владимиром Путиным общаются и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и прочие европейские лидеры.
К слову, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о нежелании ФРГ поддерживать с Россией нормальные отношения. По её мнению, это просто невозможно. Глава германского внешнеполитического ведомства также заверила, что Берлин продолжит ужесточать санкции в отношении Москвы и будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно".
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