Вооружённые силы РФ уничтожили 355 украинских самолётов с начала спецоперации

С начала специальной военной операции уничтожено 355 украинских самолётов и 199 вертолётов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 355 самолётов, 199 вертолётов, 2794 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, силами российской армии ликвидировано 7366 украинских танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин РСЗО, 3763 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 7876 единиц специальной военной автомобильной техники.