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2 января, 14:03

Вооружённые силы РФ уничтожили 355 украинских самолётов с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили 355 украинских самолётов с начала спецоперации

С начала специальной военной операции уничтожено 355 украинских самолётов и 199 вертолётов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 355 самолётов, 199 вертолётов, 2794 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

Кроме того, силами российской армии ликвидировано 7366 украинских танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин РСЗО, 3763 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 7876 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Кстати, ранее Лайф писал, что в результате атаки артиллерии ВС РФ украинские войска потеряли более 150 человек. Удары наносились по подразделениям 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 111-й бригады территориальной обороны в Луганской Народной Республике и в районе Серебрянского лесничества.

Обложка ©

Wikipedia

Николь Вербер

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