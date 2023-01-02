Российские военные уничтожили 40 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 40 украинских военных в ДНР
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ. На этот раз украинская армия лишилась более 40 человек в Донецкой Народной Республике.
"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районах населённых пунктов Золотая Нива и Пречистовка Донецкой Народной Республики уничтожено более сорока украинских военнослужащих", — сказал он во время брифинга.
Кроме того, в ходе выполнения задач спецоперации удалось уничтожить три боевые бронированные машины и два пикапа.
А ранее Лайф писал, что в результате атаки артиллерии ВС РФ украинские войска потеряли более 150 человек. Удары наносились по подразделениям 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 111-й бригады территориальной обороны в Луганской Народной Республике и в районе Серебрянского лесничества.
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov