Российские войска уничтожили две американские системы М777 под Херсоном
Минобороны сообщило об уничтожении двух систем М777 под Херсоном и гаубицы Krab в ДНР
Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку Krab. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, военным также удалось ликвидировать две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике.
"В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — говорится в сообщении.
Вместе с тем российские военные уничтожили на огневых позициях в районе села Серебрянка в ДНР четыре украинские гаубицы Д-30, добавил он.
Ранее российские военные заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении. По словам Конашенкова, также ВСУ потеряли до 70 бойцов.
ТАСС / Федосеев Лев