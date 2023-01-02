Российские войска уничтожили две американские системы М777 под Херсоном

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку Krab. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, военным также удалось ликвидировать две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике.

"В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские военные уничтожили на огневых позициях в районе села Серебрянка в ДНР четыре украинские гаубицы Д-30, добавил он.