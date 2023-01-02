ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 января 2023, 13:49

Российские войска уничтожили две американские системы М777 под Херсоном

Минобороны сообщило об уничтожении двух систем М777 под Херсоном и гаубицы Krab в ДНР

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку Krab. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, военным также удалось ликвидировать две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике.

"В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские военные уничтожили на огневых позициях в районе села Серебрянка в ДНР четыре украинские гаубицы Д-30, добавил он.

Российские военные заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении
Российские военные заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Ранее российские военные заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении. По словам Конашенкова, также ВСУ потеряли до 70 бойцов.

BannerImage

ТАСС / Федосеев Лев

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar