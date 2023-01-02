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2 января, 13:49

Российские войска уничтожили две американские системы М777 под Херсоном

Минобороны сообщило об уничтожении двух систем М777 под Херсоном и гаубицы Krab в ДНР

Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку Krab. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, военным также удалось ликвидировать две американские системы М777 в Донецкой Народной Республике.

"В районе населённого пункта Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские военные уничтожили на огневых позициях в районе села Серебрянка в ДНР четыре украинские гаубицы Д-30, добавил он.

Российские военные заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Российские военные заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении

Ранее российские военные заняли выгодные рубежи в ходе наступления на Донецком направлении. По словам Конашенкова, также ВСУ потеряли до 70 бойцов.

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ТАСС / Федосеев Лев

Светлана Оперук

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