Диетолог рассказала, как полакомиться дичью и не подхватить чуму и паразитов

В диком мясе содержится больше полезных веществ и железа, однако и рисков заразиться тоже больше. Как не навредить себе, употребляя в пищу дичь, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

По словам врача, дичь — более диетическое мясо, оно содержит меньше жира, но больше железа и других полезных веществ. Если сравнивать порцию свинины и кабанины, то разница будет почти в 400 килокалорий (500–600 килокалорий в свинине и около 200 — в кабанине). Также дичь более ароматная, у неё более выраженный вкус. Однако и рисков её употребления больше.

"Дичь опасна в плане гельминтоза, паразитоза. Личинки гельминтов, например трихинеллы, которые могут содержаться в мясе диких животных, очень устойчивы к температурной обработке. Поэтому есть опасность заражения, а далее миграции и развития гельминтов в жизненно важных органах, например в головном мозге, в печени или почках, с дальнейшим нарушением функций данных органов. Что касается диких птиц, то они болеют чумой, холерой, это всё может передаваться человеку", — рассказала Мухина в интервью радио Sputnik.

Чтобы обезопасить себя, диетолог посоветовала покупать консервы с дичью. В таком случае мясо проходит процесс автоклавирования, где температурный фактор достаточен для разрушения гельминтов. Также она предостерегла от покупки сырого мяса с рук. Лучше обратиться в фермерские хозяйства, где животные получают необходимые прививки, проходят обследования и получают лечение.