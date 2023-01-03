Прошептавшему лозунг Украины Меладзе посоветовали больше не ждать аншлагов на концертах

Поддержавший украинский лозунг певец Валерий Меладзе своими действиями лишь дискредитировал себя в глазах российской общественности. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова. Она убеждена, что после такого поступка аншлагов артисту на концертах ждать точно не стоит.

Лантратова напомнила, что прошептавший лозунг "Героям слава!" Меладзе зарабатывал и продолжает получать деньги в России. Но этот факт ничуть не смутил его во время выступления в Дубае, где и произошёл казус. Как указала депутат, после подобных поступков "нам всем точно стоит задуматься о происходящем".

"Запрещать или не запрещать артиста — слишком много чести для него и слишком мелко для Российской Федерации. Хотя задуматься нам всем точно стоит о происходящем. Своими высказываниями некоторые артисты сами себя дискредитируют в глазах российской общественности. Аншлагов на их концертах уже не будет", — подчеркнула она.