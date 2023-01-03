Москвичей предупредили о действующих под видом коммунальщиков мошенниках

В период праздников участились случаи, когда мошенники ходят по квартирам москвичей и представляются работниками коммунальных служб. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"Городские службы в период выходных дней не планируют проведение поквартирных обходов и проверок. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения", — предупредил он.

По словам Бирюкова, выезды сотрудников ЖКХ осуществляются исключительно по заявке граждан в экстренных случаях и время приезда согласовывается в обязательном порядке. Мошенники же приходят без предупреждения. Зачастую их жертвами становятся пожилые люди. Злоумышленники предлагают им услуги по замене счётчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации.

"Поэтому ещё раз призываем жителей столицы к бдительности. Если к вам пришли с внезапной проверкой, то 100% это мошенники", — добавил Бирюков.

Стоит помнить, продолжил он, что данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая её приводит. А по телефонам соответствующих служб на официальном сайте Правительства Москвы можно узнать сведения о выезде аварийных бригад.