Звезда "Мстителей" Реннер перенёс операцию после тяжёлой травмы

Серьёзно пострадавший при уборке снега актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, перенёс операцию. Как сообщает журнал People со ссылкой на представителя кинозвезды, состояние Реннера стабильное.

"Джереми Реннер получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата. Он был прооперирован и находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние критическое, но стабильное", — сказал собеседник издания.