Звезда "Мстителей" Реннер перенёс операцию после тяжёлой травмы
Пострадавший при уборке снега актёр Реннер перенёс операцию и проходит интенсивную терапию
Серьёзно пострадавший при уборке снега актёр Джереми Реннер, известный по роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel, перенёс операцию. Как сообщает журнал People со ссылкой на представителя кинозвезды, состояние Реннера стабильное.
"Джереми Реннер получил тупую травму грудной клетки и повреждения опорно-двигательного аппарата. Он был прооперирован и находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние критическое, но стабильное", — сказал собеседник издания.
Напомним, актёр Джереми Реннер серьёзно пострадал при уборке снега в штате Невада в США. Звезда находится в больнице в критическом состоянии. Известно, что актёр расчищал дорогу у дома после сильной снежной бури с помощью ратрака — техники на гусеничном ходу, которая предназначена для подготовки горнолыжных трасс. Именно она придавила звезде Marvel ногу. Реннер потерял много крови и получил другие травмы.
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