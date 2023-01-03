Клиентские службы Соцфонда заработают в дежурном режиме 4 января

В новогодние праздники клиентские службы Социального фонда России (СФР) будут открыты в дежурном режиме 4 января. Посетители смогут получить все услуги, в том числе оформить единое пособие. Об этом сообщил ТАСС председатель СФР Сергей Чирков.

"Создание Социального фонда России совпало с новогодними праздниками. Дни с 1 по 8 января в нашей стране будут выходными. Несмотря на это, в клиентских службах фонда 4 января будет организован дежурный приём граждан. Если у кого-то есть неотложные вопросы по оформлению мер социальной поддержки, то специалисты фонда окажут всю необходимую помощь", — уточнил собеседник агентства.

А в штатном режиме клиентские службы Соцфонда приступят к работе с 9 января, их адреса можно найти на сайте СФР. В ведомстве напомнили, что подать электронные заявления на получение выплат также можно на портале госуслуг. Консультации по мерам соцподдержки специалисты дают по бесплатному телефону 8-800-6000-000 и в онлайн-чате на сайте фонда.