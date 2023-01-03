Правительство России утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать кредиты по ставке до 2% годовых на покупку жилья в этих регионах. Как рассказали в пресс-службе Правительства России, соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учётом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти", — пояснил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как уточняется, максимальный размер кредита по льготной ставке достигает шести миллионов рублей, а первоначальный взнос потребуется в размере не менее 10%.