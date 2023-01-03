Правительство России утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах
Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать кредиты по ставке до 2% годовых на покупку жилья в этих регионах. Как рассказали в пресс-службе Правительства России, соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учётом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти", — пояснил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.
Как уточняется, максимальный размер кредита по льготной ставке достигает шести миллионов рублей, а первоначальный взнос потребуется в размере не менее 10%.
Ранее сообщалось, что Правительство России приняло решение продлить программу льготной ипотеки ещё на полтора года — до 21 июля 2024 года. Вместе с тем кабмин расширил условия программы "Семейная ипотека". Согласно новым условиям теперь воспользоваться ею могут семьи, где есть два несовершеннолетних ребёнка, причём сроки их рождения не имеют значения.
ТАСС / Донат Сорокин