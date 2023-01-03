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3 января, 07:43

Правительство России утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей смогут получать кредиты по ставке до 2% годовых на покупку жилья в этих регионах. Как рассказали в пресс-службе Правительства России, соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Перед нами стоит задача развивать льготную ипотеку на новых территориях, это важный шаг в экономической интеграции регионов. Конечно, массовой выдачи в первое время не будет, но с учётом того, что интерес у местных застройщиков уже есть, востребованность ипотечных программ будет расти", пояснил профильный вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как уточняется, максимальный размер кредита по льготной ставке достигает шести миллионов рублей, а первоначальный взнос потребуется в размере не менее 10%.

Эксперт объяснил, как продление льготной ипотеки скажется на рынке недвижимости

Эксперт объяснил, как продление льготной ипотеки скажется на рынке недвижимости

Ранее сообщалось, что Правительство России приняло решение продлить программу льготной ипотеки ещё на полтора года — до 21 июля 2024 года. Вместе с тем кабмин расширил условия программы "Семейная ипотека". Согласно новым условиям теперь воспользоваться ею могут семьи, где есть два несовершеннолетних ребёнка, причём сроки их рождения не имеют значения.

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ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми

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