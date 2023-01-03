В России могут запретить продажу энергетиков лицам до 18 лет

В Государственной думе разрабатывают законопроект, запрещающий продажу энергетических и тонизирующих напитков лицам, не достигшим 18 лет. Об этом заявил один из авторов инициативы — член Комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев — в беседе с РИА "Новости".

"Главная цель нашего законопроекта — не допускается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков", — отметил он.

По словам депутата, законопроект разрабатывается совместно с Правительством России. Он считает также необходимым прописать в документе ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу энергетиков лицам, не достигшим 18 лет. Кроме того, соответствующий запрет для детей и подростков уже есть в отдельных регионах, в частности в Татарстане, ХМАО и Новосибирске.

Хамзаев уверен: производители энергетических и тонизирующих напитков подсаживают молодёжь на продукцию, используя в рекламных кампаниях образы успешных спортсменов. Однако употребление энергетиков крайне опасно из-за содержащихся в них таурина, кофеина и экстракта гуараны, которые наносят серьёзный ущерб здоровью.

"Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят все без исключения медики", — подчеркнул парламентарий.