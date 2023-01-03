Составлен рейтинг самых популярных сериалов у россиян в 2022 году

Россияне оказались поклонниками турецких и азиатских сериалов. "Вокруг ТВ" составил рейтинг телевизионных пристрастий сограждан за прошедший год. После ухода западных компаний из России любители мыльных опер быстро нашли замену американским фильмам.

Первым в списке стоит турецкий сериал "Постучись в мою дверь". Его карточку на сайте "Вокруг ТВ" посмотрели 896 498 раз. Кинолента появилась ещё в 2020 году, но всплеск интереса у россиян к этому проекту начался именно в 2022-м. Вторым идёт седьмой сезон "Сватов", страница которого набрала 738 541 просмотр. Замыкает тройку лидеров сериал "The Тёлки" по роману Сергея Минаева — 577 022.

Далее в рейтинге идут "Ваша честь" с Олегом Меньшиковым, продолжение культовой эпопеи "Секс в большом городе" под названием "И просто так", очередной сезон "Бати" и "Чикатило". Неожиданно на седьмое место по популярности выбился южнокорейский сериал "Бессмертный. Романтическое заклятье", а также не остался без внимания зрителей новый сезон ленты "Невский. Охота на архитектора".