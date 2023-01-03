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3 января, 12:45

"В ожидании новой жизни": Лена Катина объявила о беременности

Бывшая солистка "Тату" Лена Катина показала беременный живот

Экс-участница группы "Тату" Лена Катина обрадовала поклонников прекрасной новостью — она ждёт ребёнка. По её словам, "малыш внутри уже размером с абрикосину". Фотографии певица опубликовала в своём сообществе во "ВКонтакте".

  • Катина показала свой беременный живот. Фото © VK / Лена Катина | Lena Katina
    Катина показала свой беременный живот. Фото © VK / Лена Катина | Lena Katina
  • Катина показала свой беременный живот. Фото © VK / Лена Катина | Lena Katina
    Катина показала свой беременный живот. Фото © VK / Лена Катина | Lena Katina

Катина показала свой беременный живот. Фото © VK / Лена Катина | Lena Katina

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"В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растёт у меня внутри и пока ещё размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!" — написала она.

Катина подчеркнула, что ей есть за что благодарить 2022 год, а в 2023-й она вступает с новыми надеждами и планами, в том числе творческими. Вместе с тем певица поздравила подписчиков с Новым годом и пожелала им здоровья и счастья.

Жена Стейтема в бикини показала фигуру после рождения второго ребёнка

Жена Стейтема в бикини показала фигуру после рождения второго ребёнка

Напомним, в июне 2022 года Лена Катина вышла замуж за больного раком миллионера Дмитрия Спиридонова. Причём роспись состоялась тогда же, когда и день рождения жениха.

Обложка ©

VK / Лена Катина | Lena Katina

Светлана Оперук

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