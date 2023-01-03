"В ожидании новой жизни": Лена Катина объявила о беременности

Экс-участница группы "Тату" Лена Катина обрадовала поклонников прекрасной новостью — она ждёт ребёнка. По её словам, "малыш внутри уже размером с абрикосину". Фотографии певица опубликовала в своём сообществе во "ВКонтакте".





"В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растёт у меня внутри и пока ещё размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!" — написала она.