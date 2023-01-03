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Опубликовано 3 января 2023, 12:29

Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников и перехватила 9 снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сообщил он.

Беспилотники были уничтожены в районе населённых пунктов Свистуновка и Червонопоповка ЛНР, Кирилловка ДНР, Трудовое и Бердянск Запорожской области. Вместе с тем ВС РФ перехватили девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS в Червонопоповке ЛНР и Новой Каховке Херсонской области.

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Ранее сообщалось, что ВСУ лишились до 90 военнослужащих в ходе боёв в ДНР. Огневое поражение противников произошло в районе населённых пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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