Российская ПВО сбила 13 украинских беспилотников и перехватила 9 снарядов РСЗО HIMARS

Беспилотники были уничтожены в районе населённых пунктов Свистуновка и Червонопоповка ЛНР, Кирилловка ДНР, Трудовое и Бердянск Запорожской области. Вместе с тем ВС РФ перехватили девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS в Червонопоповке ЛНР и Новой Каховке Херсонской области.