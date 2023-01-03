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Опубликовано 3 января 2023, 12:10

Российские военные уничтожили до 90 бойцов ВСУ в ДНР в ходе наступления

Минобороны: ВСУ лишились до 90 военнослужащих в ходе боёв в ДНР

Российские военные ликвидировали до 90 украинских бойцов на Донецком направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, силы РФ продолжали наступательные действия. Они осуществляли комплексное огневое поражение украинских военных в районе населённых пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа ДНР.

"Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", — сообщил Конашенков.

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Накануне сообщалось, что более 40 бойцов ВСУ уничтожили российские военные на Краснолиманском направлении. Там артиллерия РФ нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Евгения Колесникова
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