Российские военные уничтожили до 90 бойцов ВСУ в ДНР в ходе наступления
Минобороны: ВСУ лишились до 90 военнослужащих в ходе боёв в ДНР
Российские военные ликвидировали до 90 украинских бойцов на Донецком направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, силы РФ продолжали наступательные действия. Они осуществляли комплексное огневое поражение украинских военных в районе населённых пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа ДНР.
"Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", — сообщил Конашенков.
Накануне сообщалось, что более 40 бойцов ВСУ уничтожили российские военные на Краснолиманском направлении. Там артиллерия РФ нанесла поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад.
ТАСС / Сергей Бобылев