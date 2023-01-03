Российские военные уничтожили до 90 бойцов ВСУ в ДНР в ходе наступления

Российские военные ликвидировали до 90 украинских бойцов на Донецком направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, силы РФ продолжали наступательные действия. Они осуществляли комплексное огневое поражение украинских военных в районе населённых пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа ДНР.

"Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей", — сообщил Конашенков.