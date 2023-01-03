Российские войска уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 30 украинских военных на Южно-Донецком направлении
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении ударами артиллерии по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка, Золотая Нива и Новодонецкое Донецкой Народной Республики уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — сказал Конашенков.
Ранее военные РФ уничтожили хранилище топлива украинской группировки "Хортица" в Днепропетровске. По словам генерал-лейтенанта, также в Запорожской области российские бойцы ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины.