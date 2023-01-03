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Опубликовано 3 января 2023, 12:19
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Военные ВС РФ уничтожили украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР

Минобороны: За сутки ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов

Российские войска в ходе спецоперации уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области. Как сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ещё одна разведывательная группа была ликвидирована в Стельмаховке, ЛНР.

"В районе населённых пунктов Новосёловское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", сказал он.

Также в районе населённых пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области российские военнослужащие уничтожили более 40 украинских солдат, три боевые бронированные машины и три пикапа.

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В Минобороны РФ заявили об уничтожении силами ПВО ещё 15 беспилотников ВСУ

Лайф писал, что с начала специальной военной операции ВС России уничтожили 355 украинских самолётов. Также Украина лишилась 199 вертолётов, 2794 беспилотников и 399 зенитных ракетных комплексов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов
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