Военные ВС РФ уничтожили украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР
Минобороны: За сутки ВС РФ уничтожили три группы украинских диверсантов
Российские войска в ходе спецоперации уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области. Как сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ещё одна разведывательная группа была ликвидирована в Стельмаховке, ЛНР.
"В районе населённых пунктов Новосёловское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.
Также в районе населённых пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области российские военнослужащие уничтожили более 40 украинских солдат, три боевые бронированные машины и три пикапа.
Лайф писал, что с начала специальной военной операции ВС России уничтожили 355 украинских самолётов. Также Украина лишилась 199 вертолётов, 2794 беспилотников и 399 зенитных ракетных комплексов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ