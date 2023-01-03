Военные ВС РФ уничтожили украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР

Российские войска в ходе спецоперации уничтожили две группы украинских диверсантов в Харьковской области. Как сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ещё одна разведывательная группа была ликвидирована в Стельмаховке, ЛНР.

"В районе населённых пунктов Новосёловское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он.

Также в районе населённых пунктов Синьковка, Ивановка и Берестовое Харьковской области российские военнослужащие уничтожили более 40 украинских солдат, три боевые бронированные машины и три пикапа.