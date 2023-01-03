Украинская армия за сутки потеряла 120 человек на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 120 человек на Краснолиманском направлении
ВСУ за сутки потеряли 120 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесены удары по четырём штурмовым отрядам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Новосадовое, Серебрянка и Гигоровка Донецкой Народной Республики", — сказал он.
В результате противник потерял более 120 человек убитыми и ранеными, а также четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.
Также в Минобороны отчитались об уничтожении трёх артиллерийских систем M-777 американского производства. ВСУ потеряли их в районах населённых пунктов Артёмовск в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ