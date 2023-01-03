ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 января 2023, 12:32

Украинская армия за сутки потеряла 120 человек на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 120 человек на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли 120 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесены удары по четырём штурмовым отрядам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Новосадовое, Серебрянка и Гигоровка Донецкой Народной Республики", сказал он.

В результате противник потерял более 120 человек убитыми и ранеными, а также четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.

Военные РФ уничтожили хранилище топлива украинской группировки "Хортица" в Днепропетровске
Военные РФ уничтожили хранилище топлива украинской группировки "Хортица" в Днепропетровске

Также в Минобороны отчитались об уничтожении трёх артиллерийских систем M-777 американского производства. ВСУ потеряли их в районах населённых пунктов Артёмовск в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика России
  • Политика
  • ЛНР
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar