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3 января, 12:32

Украинская армия за сутки потеряла 120 человек на Краснолиманском направлении

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 120 человек на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли 120 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесены удары по четырём штурмовым отрядам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Новосадовое, Серебрянка и Гигоровка Донецкой Народной Республики", сказал он.

В результате противник потерял более 120 человек убитыми и ранеными, а также четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.

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Также в Минобороны отчитались об уничтожении трёх артиллерийских систем M-777 американского производства. ВСУ потеряли их в районах населённых пунктов Артёмовск в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

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