Украинская армия за сутки потеряла 120 человек на Краснолиманском направлении

ВСУ за сутки потеряли 120 человек убитыми и ранеными на Краснолиманском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении российской артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами нанесены удары по четырём штурмовым отрядам ВСУ в районах населённых пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Новосадовое, Серебрянка и Гигоровка Донецкой Народной Республики", — сказал он.

В результате противник потерял более 120 человек убитыми и ранеными, а также четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля.