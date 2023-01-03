Путин поручил разработать программу переподготовки для участников спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2023 года разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

"Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить её реализацию", — сказано в перечне поручений по итогам встречи с матерями военных – участников спецоперации.