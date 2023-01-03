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Опубликовано 3 января 2023, 15:52
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Путин поручил разработать программу переподготовки для участников спецоперации

Путин поручил разработать программу переподготовки и реабилитации участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2023 года разработать программу по профпереподготовке, трудоустройству и реабилитации лиц, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.

"Правительству РФ при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" разработать комплексную программу, направленную на обеспечение профессиональной переподготовки, трудоустройства, реабилитации и психологического сопровождения лиц, участвовавших в специальной военной операции, а также консультационного сопровождения членов их семей, и обеспечить её реализацию", — сказано в перечне поручений по итогам встречи с матерями военных – участников спецоперации.

Также Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих и членов их семей. Теперь при смерти военного его родным выплачивается компенсация в пять миллионов рублей, а для бойцов при ранении — три миллиона.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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