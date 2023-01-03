Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке детей-сирот в новых регионах
Глава государства Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по выявлению и поддержке в новых регионах России детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов РФ и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством РФ", — сказано в перечне поручений по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО.
Ответственными по данному вопросу назначено Правительство России, детский омбудсмен, а также главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Лайф писал, что в стране могут учредить всероссийский праздник благодарности родителям "Спасибо за жизнь!". С инициативой выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец.