SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 января, 14:52

Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО

Путин поручил организовать в режиме "одного окна" предоставление льгот участникам СВО

Президент России Владимир Путин поручил организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для предоставления льгот участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Принять меры по организации в режиме "одного окна" получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, <...> документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций", — сказано в перечне поручений по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО.

Речь в том числе идёт о тех военных, которые получили ранение, травму, контузию при выполнении задач в ходе спецоперации, а также о членах семей участников СВО, погибших в зоне боевых действий.

Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

Путин создал рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

Ранее Путин заявлял, что участники СВО находятся на острие самых сложных и опасных задач. Он подчеркнул своё мнение о том, что каждый военный в зоне спецоперации — герой.

Обложка ©

kremlin.ru

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров