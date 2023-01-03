Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО
Путин поручил организовать в режиме "одного окна" предоставление льгот участникам СВО
Президент России Владимир Путин поручил организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для предоставления льгот участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Принять меры по организации в режиме "одного окна" получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, <...> документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций", — сказано в перечне поручений по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО.
Речь в том числе идёт о тех военных, которые получили ранение, травму, контузию при выполнении задач в ходе спецоперации, а также о членах семей участников СВО, погибших в зоне боевых действий.
Ранее Путин заявлял, что участники СВО находятся на острие самых сложных и опасных задач. Он подчеркнул своё мнение о том, что каждый военный в зоне спецоперации — герой.