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Опубликовано 3 января 2023, 14:52

Путин дал поручения по выдаче документов для льгот участникам СВО

Путин поручил организовать в режиме "одного окна" предоставление льгот участникам СВО

Президент России Владимир Путин поручил организовать в режиме "одного окна" выдачу документов для предоставления льгот участникам спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Принять меры по организации в режиме "одного окна" получения лицами, участвовавшими в специальной военной операции, <...> документов, необходимых для предоставления установленных законодательством прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций", — сказано в перечне поручений по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО.

Речь в том числе идёт о тех военных, которые получили ранение, травму, контузию при выполнении задач в ходе спецоперации, а также о членах семей участников СВО, погибших в зоне боевых действий.

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Ранее Путин заявлял, что участники СВО находятся на острие самых сложных и опасных задач. Он подчеркнул своё мнение о том, что каждый военный в зоне спецоперации — герой.

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kremlin.ru

Евгения Колесникова
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