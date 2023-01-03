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Опубликовано 3 января 2023, 14:46

Путин поручил подключить гражданские больницы к оказанию медпомощи раненным в СВО

Гражданские больницы должны быть привлечены к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненным в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО.

"Минздраву России совместно с Минобороны России представить предложения о возможности использования медицинских организаций, подведомственных Минздраву России, для оказания лицам, участвовавшим в специальной военной операции, медицинской помощи в стационарных условиях и их реабилитации", — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил создать в ДНР центр реабилитации для людей, получивших инвалидность, в том числе в результате боевых действий. С идеей организации реабилитационного центра к нему ещё 2 декабря обратился бывший боец батальона "Сомали" Вадим Серик, который после ранения, полученного несколько лет назад, остался в инвалидном кресле. Глава государства поддержал предложение, назвав его "очень правильным".

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kremlin.ru

Оксана Попова
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