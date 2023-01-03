Путин поручил подключить гражданские больницы к оказанию медпомощи раненным в СВО

Гражданские больницы должны быть привлечены к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненным в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО.

"Минздраву России совместно с Минобороны России представить предложения о возможности использования медицинских организаций, подведомственных Минздраву России, для оказания лицам, участвовавшим в специальной военной операции, медицинской помощи в стационарных условиях и их реабилитации", — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.