"Не пытаюсь кому-то угодить": Валерий Меладзе попытался оправдаться за фразу "Героям слава"

Певец Валерий Меладзе прокомментировал скандальное видео, на котором он продолжает украинский лозунг "Слава Украине!". Артист заявил, что не хочет кого-либо ненавидеть и мечтает о мире между русскими и украинцами. Пост он опубликовал в официальном телеграм-канале.

По его словам, в нашумевшем ролике он не пытался угодить какой-либо из сторон. Напротив, он признался в любви к россиянам и украинцам и выразил надежду, что в скором времени между странами наступит согласие.

"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", — написал он в своём телеграм-канале.