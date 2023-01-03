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3 января, 14:26

"Не пытаюсь кому-то угодить": Валерий Меладзе попытался оправдаться за фразу "Героям слава"

После скандального ролика Меладзе признался в любви к россиянам и оправдался за свои слова

<p>Певец Валерий Меладзе. Обложка © <a href="https://t.me/meladze_official/13" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / Meladze Valerian</a></p>

Певец Валерий Меладзе. Обложка © T.me / Meladze Valerian

Певец Валерий Меладзе прокомментировал скандальное видео, на котором он продолжает украинский лозунг "Слава Украине!". Артист заявил, что не хочет кого-либо ненавидеть и мечтает о мире между русскими и украинцами. Пост он опубликовал в официальном телеграм-канале.

По его словам, в нашумевшем ролике он не пытался угодить какой-либо из сторон. Напротив, он признался в любви к россиянам и украинцам и выразил надежду, что в скором времени между странами наступит согласие.

"Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь никому угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", — написал он в своём телеграм-канале.

Прошептавшему лозунг Украины Меладзе посоветовали больше не ждать аншлагов на концертах

Прошептавшему лозунг Украины Меладзе посоветовали больше не ждать аншлагов на концертах

Лайф писал, что конфуз произошёл во время выступления певца Валерия Меладзе в Дубае. В ходе празднования артист продолжил украинский лозунг по просьбе поклонника. Однако примечательно, что произнёс он его шёпотом. Видео с концерта распространилось в социальных сетях и сразу же вызвало бурю возмущения. На ситуацию уже отреагировали в Госдуме и Совете Федерации. Поступок Меладзе назвали предательским и предложили лишить артиста званий и наград. Позднее Фонд защиты национального исторического наследия потребовал признать Меладзе иноагентом.

Матвей Шандрыголов

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