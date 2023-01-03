Польша намерена через ООН получить репарации от Германии

Власти Польши обратились в Организацию Объединённых Наций с просьбой оказать содействие в получении военных репараций от Германии. Об этом заявил замглавы польского МИД, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.

"Мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос <...> Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог", — сказал Мулярчик.