Польша намерена через ООН получить репарации от Германии
Замглавы МИД Польши Мулярчик: Варшава попросила ООН помочь получить репарации от Германии
Власти Польши обратились в Организацию Объединённых Наций с просьбой оказать содействие в получении военных репараций от Германии. Об этом заявил замглавы польского МИД, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского радио.
"Мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос <...> Мы просим вмешаться в этот вопрос, создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет вести этот диалог", — сказал Мулярчик.
Напомним, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда заявлял, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии, а Берлин пообещал изучить её.
ТАСС / Zuma