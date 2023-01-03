Американцы бурно встретили Новый год на Таймс-сквер, оставив огромные горы мусора
Площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке завалена мусором после бурного празднования Нового года
Каждая страна отмечает Новый год по-разному, но в этом году особенно отличились американцы: после их бурного празднования по одной из улиц Нью-Йорка практически невозможно пройти из-за гор мусора. Видео разлетелось в Сети.
Последствия празднования Нового года в Нью-Йорке. Видео © Twitter / FAlRcriticism
На кадрах видно, как на Таймс-сквер — площади в центральной части Манхэттена в городе Нью-Йорке — разбросаны различные пакеты, какие-то шляпы и прочий мусор. А вот верхняя часть картины гораздо красивее: там светятся рекламные ролики на высотках мегаполиса и идёт снег. Последнему моменту радуется девочка, прыгающая по тому самому мусору. Некоторые люди точно так же стоят в нём, а другие, переступая, пытаются преодолеть последствия бурного празднования.
Ранее в полиции Вашингтона предсказали новый штурм Капитолия. В результате в столице принято свыше сотни мер, чтобы усилить готовность к подобным ЧП. В том числе подготовлен план действий на митингах.
Twitter/FAlRcriticism