Американцы бурно встретили Новый год на Таймс-сквер, оставив огромные горы мусора

Каждая страна отмечает Новый год по-разному, но в этом году особенно отличились американцы: после их бурного празднования по одной из улиц Нью-Йорка практически невозможно пройти из-за гор мусора. Видео разлетелось в Сети.

Последствия празднования Нового года в Нью-Йорке. Видео © Twitter / FAlRcriticism

На кадрах видно, как на Таймс-сквер — площади в центральной части Манхэттена в городе Нью-Йорке — разбросаны различные пакеты, какие-то шляпы и прочий мусор. А вот верхняя часть картины гораздо красивее: там светятся рекламные ролики на высотках мегаполиса и идёт снег. Последнему моменту радуется девочка, прыгающая по тому самому мусору. Некоторые люди точно так же стоят в нём, а другие, переступая, пытаются преодолеть последствия бурного празднования.