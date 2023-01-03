Дворкович заявил, что не видел обращения о переходе Костенюк в состав сборной Швейцарии
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович не видел уведомления о переходе россиянки Александры Костенюк в состав сборной Швейцарии. Об этом он сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Я ещё не видел обращения швейцарцев и Александры", — сказал он.
Ранее сообщалось, что российская шахматистка Костенюк решила представлять Швейцарию с 2024 года. В местной федерации шахмат FSE пояснили, что у спортсменки есть гражданство этой страны.
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