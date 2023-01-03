SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 января, 13:34

Дворкович заявил, что не видел обращения о переходе Костенюк в состав сборной Швейцарии

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович не видел уведомления о переходе россиянки Александры Костенюк в состав сборной Швейцарии. Об этом он сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Я ещё не видел обращения швейцарцев и Александры", — сказал он.

Россиянки Костенюк и Гунина взяли серебро и бронзу на чемпионате по блицу

Россиянки Костенюк и Гунина взяли серебро и бронзу на чемпионате по блицу

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Костенюк решила представлять Швейцарию с 2024 года. В местной федерации шахмат FSE пояснили, что у спортсменки есть гражданство этой страны.

Обложка ©

Telegram / Шахматистка Костенюк aka Chessqueen

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров