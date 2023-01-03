Дворкович заявил, что не видел обращения о переходе Костенюк в состав сборной Швейцарии

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович не видел уведомления о переходе россиянки Александры Костенюк в состав сборной Швейцарии. Об этом он сообщил в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Я ещё не видел обращения швейцарцев и Александры", — сказал он.