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3 января, 13:23

Президент Бразилии Лула да Силва приехал проститься с Пеле

<p>Президент Бразилии Лула да Силва приехал проститься с Пеле. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/huaira_runa/status/1610261453793284097?s=21&t=SB-BuYO3DdEG7L_ZKbHBtg" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> huaira_runa</a></p>

Президент Бразилии Лула да Силва приехал проститься с Пеле. Обложка © Twitter / huaira_runa

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник утром прибыл на стадион клуба "Сантос", где проходит церемония прощания с трёхкратным чемпионом мира по футболу Пеле. Об этом сообщает портал G1, который ведёт трансляцию с места событий.

Президент Бразилии Лула да Силва приехал проститься с Пеле. Видео © Twitter / chaskidigital

На траурную церемонию избранный президент Бразилии прибыл вместе с супругой Розанджелой. Попрощавшись с королём футбола, они выразили соболезнования его семье. Общаться с прессой политик не стал.

В Бразилии на стадионе ФК "Сантос" началось прощание с Пеле

В Бразилии на стадионе ФК "Сантос" началось прощание с Пеле

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Ещё в сентябре прошлого года у него обнаружили опухоль толстой кишки. В ноябре 2022-го спортсмена внепланово госпитализировали с общим отёком тела, сердечной недостаточностью, спутанностью сознания. Затем появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Ему оказывали уже только паллиативную помощь. Известно, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970-й годы).

Оксана Попова

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