Президент Бразилии Лула да Силва приехал проститься с Пеле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во вторник утром прибыл на стадион клуба "Сантос", где проходит церемония прощания с трёхкратным чемпионом мира по футболу Пеле. Об этом сообщает портал G1, который ведёт трансляцию с места событий.

На траурную церемонию избранный президент Бразилии прибыл вместе с супругой Розанджелой. Попрощавшись с королём футбола, они выразили соболезнования его семье. Общаться с прессой политик не стал.

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Ещё в сентябре прошлого года у него обнаружили опухоль толстой кишки. В ноябре 2022-го спортсмена внепланово госпитализировали с общим отёком тела, сердечной недостаточностью, спутанностью сознания. Затем появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Ему оказывали уже только паллиативную помощь. Известно, что короля футбола похоронят в "небоскрёбе для мёртвых". Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970-й годы).